В НБУ одобрили слияние двух банков

Соответствующее решение было принято постановлением от 23 июня. Одесский МТБ Банк начал процедуру присоединения к себе киевского банка Центр еще 15 июня. При этом в банке пояснили, что присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны.

В результате реорганизации МТБ банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный его капитал увеличится до 635 миллионов гривен.

Также в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой НПС "Простір".

В дальнейшем, на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка.

Напомним, МТБ Банк (ранее - Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году. Его собственником является кипрская компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами - граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в 20 декабре прошлого года отозвал банковскую лицензию Родовид Банка. Решение о ликвидации санационного банка НБУ принял по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.