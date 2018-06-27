10:15 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197646:Polishuk

В НБУ одобрили слияние двух банков

Национальный банк Украины одобрил присоединение по упрощенной процедуре банка Центр к МТБ Банку.

В НБУ одобрили слияние двух банков

Соответствующее решение было принято постановлением от 23 июня. Одесский МТБ Банк начал процедуру присоединения к себе киевского банка Центр еще 15 июня. При этом в банке пояснили, что присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны.

В результате реорганизации МТБ банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный его капитал увеличится до 635 миллионов гривен.

Также в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой НПС "Простір".

В дальнейшем, на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка.

Напомним, МТБ Банк (ранее - Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году. Его собственником является кипрская компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами - граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в 20 декабре прошлого года отозвал банковскую лицензию Родовид Банка. Решение о ликвидации санационного банка НБУ принял по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.


Поделиться
Читайте также:
 
В Измаиле зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, в городе объявлен карантин Более 5 процентов мирового населения являются наркоманами - ООН Дело против Гонтаревой в НАБУ зарыто Вашингтон просит Киев срочно внести изменения в новый закон "Об Антикоррупционном суде"
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив