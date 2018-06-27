В мае профицит платежного баланса Украины составил 266 миллионов долларов - НБУ

При этом из-за выплаты долга Международного валютному фонду, международные резервы на начало июня сократились на 1,6% и составили 18,2 миллиардов долларов, что покрывает 3,2 месяца будущего импорта. Об этом в среду, 27 июня, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно данным регулятора, в мае сальдо текущего счета, как и в прошлом году, было близким к нулю по сравнению с профицитом в апреле, из-за расширения дефицита торговли товарами.

В январе-мае дефицит текущего счета расширился до 415 миллионов долларов. Объемы экспорта товаров в мае составили 3,6 миллиардов долларов, что на 13,2% больше, чем в прошлом году.

В пресс-службе также пояснили, что поддерживала рост экспорта благоприятная внешняя ценовая конъюнктура, однако темпы роста снизились из-за исчерпания переходящих запасов зерновых и масличных культур. В результате, объемы экспорта продовольственных товаров в мае уменьшились на 3,3% в годовом измерении.

В то же время, сохранение благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и увеличение производства отдельной химической продукции обеспечило высокие темпы роста экспорта продукции металлургии (30,2% в годовом измерении) и химической промышленности (49,2%). В целом за пять месяцев 2018 экспорт товаров вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,8 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в мае составили 4,6 млрд долларов. По сравнению с маем прошлого года импорт увеличился на 15,5% вследствие высоких цен на энергоносители и устойчивого роста внутреннего спроса. Так из-за роста мировых цен на нефть стоимостные объемы импорта нефтепродуктов увеличились на 42,3% в годовом измерении, природного газа - на 8,4% г/г.

А высокий внутренний спрос обусловил рост импорта продукции машиностроения на 17,8% г/г. Всего за январь-май импорт товаров вырос на 14,3% год к году и составил 21,1 млрд долларов. Чистый приток капитала по финансовому счету в мае составил 307 млн долларов (в мае прошлого года - 339 млн долларов), и был обеспечен частным сектором (как банками, так и реальным сектором).

В то же время, на фоне осуществления государством платежей по погашению гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов и погашений по займам, чистый отток по операциям государственного сектора составил 113 млн долларов. Поступление прямых иностранных инвестиций остались на уровне предыдущих месяцев, однако более половины от их общего объема было направлено в банковский сектор в результате операций по переоформлению долга в уставный капитал. За январь-май 2018 чистые поступления ПИИ составили 719 миллионов долларов. В общем, за январь-май 2018 чистый приток средств по финансовому счету составил 701 млн долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле профицит платежного баланса Украины составил 290 миллионов долларов.