В Канаде готовы ввести пошлины на импорт стали

Страна опасается, что из-за введения Соединенными Штатами Америки пошлин на импорт этой продукции, канадский рынок вскоре может в большом количестве заполонить дешевая зарубежная сталь. Как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, Канада планирует ввести пошлины и установить дополнительные квоты в отношении импортируемых товаров производителей стали из нескольких стран, в том числе Китая.

Отмечается, что в 2017 году Канада импортировала стали в общей сложности на 9 млрд долларов, причем более половины от этого количества - из США. Другими важными импортерами стали для Канады являются Китай, Южная Корея, Бразилия и Турция. Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляла, что Канада в ответ на пошлины США на импорт стали и алюминия введет свои - на сумму в 16,6 млрд долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. с 1 июня 2018 года США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.