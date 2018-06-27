Украина готова увеличивать сотрудничество со странами G7, - Гройсман

Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ. Как сообщает "Правительственного портала", Гройсман, в частности, отметил, что Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки".

Он также поблагодарил за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2".

Во время встречи также был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины во вторник, 26 июня, с визитом отправился в Королевство Дания. Глава правительства намерен принять участие в конференции по вопросам реформ в Украине.

Как сказано в сообщении, опубликованном на правительственном портале, в течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства.