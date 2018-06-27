11:18 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду повысился до 26,29 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 27 июня 2018 года, наличный доллар повысился на семь копеек.

Наличный доллар в среду повысился до 26,29 гривен

Наличный евро набрал копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,29 гривен, а евро можно купить по 30,85 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,25 - 26,21, продажи 26,14 - 26,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0755, продажи - 26,2876 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,63, продажи - 30,60 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3310, продажи - 30,8543 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,080, продажи - 4,050 - 5,000 гривн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,720, продажи 4,230 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 26 июня 2018 года, наличный доллар потерял три копейки. Наличный евро набрал шесть копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,22 гривен, а евро можно было купить по 30,84 гривен.


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