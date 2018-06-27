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На каждого украинца в среднем приходится 66 гривневых купюр - НБУ

Объем наличной гривны в обращении в Украине по состоянию на 1 июня составил 360,8 миллиардов гривен.

На каждого украинца в среднем приходится 66 гривневых купюр - НБУ

При этом в среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 293 монеты. Такие данные во вторник, 26 июня, опубликовал Национальный банк Украины.

По данным регулятора, наибольшее количество банкнот в обращении, это купюры номиналом 200 гривен - 20,41% и одна гривна - 19,25%. Наибольшее количество монет – номиналом 10 копеек - 29,30% и копейка - 18,76%, -подсчитали в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, покупательная способность банкноты номиналом в одну гривну на сегодняшний день составляет около семи копеек. Об этом во вторник, 26 июня, на пресс-брифинге в Киеве сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

По его словам, по сравнению с 1996 годом, покупательная способность банкноты номиналом в две гривны составляет 14 копеек, пять гривен - 36 копеек, 10 гривен - 71 копейки. Вместе с тем, как отметил Зайвенко, сегодня на душу населения приходится по 293 монеты, вес которых составляет 700 граммов.


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