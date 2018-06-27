12:15 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин одобрил стратегию развития ПриватБанка до 2022 - ФОТО

Министерство финансов Украины в среду, 27 июня, одобрило стратегию развития государственного "ПриватБанка" до 2022 года.

Минфин одобрил стратегию развития ПриватБанка до 2022 - ФОТО

Документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и снижение затрат. Как сообщает пресс-служба ведомства, в министерстве уверены, что практическая имплементация положений стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками.

Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый Наблюдательный совет банка, - отметила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова. По ее словам, в соответствии с утвержденными показателями в 2022 году банк планирует получить 8,4 миллиардов гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 миллиардов гривен, без учета средств, которые банк намерен вернуть через суды, - уверена она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Национального антикоррупционного бюр Артем Сытник заявил, что ПриватБанк по факту выступает годами выстроенной продуманной финансовой пирамидой. В рамках открытых уголовных производств будут подготовлены подозрения к банковским участникам махинаций.


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