Госбюджет за пять месяцев выполнен с дефицитом 9,2 миллиардов гривен - Минфин

В прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 миллиардов гривен. Такие данные в среду, 27 июня, представило Министерство финансов на своем сайте.

Согласно данным ведомства, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 миллиардов гривен.

Согласно обнародованным данным, расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 миллиардов гривен, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017-го. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 миллиардов гривен.

При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года – до 369,7 миллиардов гривен. Доходы общего фонда выросли на 22,7% - до 337,7 миллиардов гривен.

Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 миллиардов гривен. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль - на 77,9% до 50,6 миллиардов гривен. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 миллиардов гривен.

Поступления от налога на добавленную стоимость выросли на 18,3% за пять месяцев этого года к аналогичному периоду 2017-го - до 147,4 миллиардов гривен, в то же время на 14,4% выросло возмещение НДС - до 54,8 миллиардов гривен. В то же время доходы бюджета от налога на доходы с физических лиц выросли на 22,5% - до 34,1 миллиардов гривен.

Неналоговые поступления выросли на 68% до 68 миллиардов гривен, в том числе 32 миллиардов гривен - средства, перечисленные Национальным банком Украины, 8 миллиардов гривен - плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.

Минфин добавляет, что сводный бюджет Украины за январь-май 2018 года был сведен с профицитом 14,58 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году за аналогичный период профицит сводного бюджета составил 50,5 миллиардов гривен.

Доходы сводного бюджета за пять месяцев выросли на 14,5% - до 468,1 миллиардов гривен, расходы – на 26,5% - до 454,3 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Национального банка, дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,85 миллиардов гривен, что на 31,9%, или 22,4 миллиардов гривен, ниже показателя 2016 года. Доходы госбюджета в 2017 году возросли на 28,7% - до 793,27 миллиардов гривен, а расходы – на 22,5%, до 839,24 миллиардов гривен.