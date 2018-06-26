В НБУ рассказали, как обесценилась гривна с 1996 года

Об этом во вторник, 26 июня, на пресс-брифинге в Киеве сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

По его словам, по сравнению с 1996 годом, покупательная способность банкноты номиналом в две гривны составляет 14 копеек, пять гривен - 36 копеек, 10 гривен - 71 копейки. Вместе с тем, как отметил Зайвенко, сегодня на душу населения приходится по 293 монеты, вес которых составляет 700 граммов.

Он также отметил, что регулятор с конца апреля до настоящего времени выпустил в обращение около семи миллионо монет номиналом одна и две гривны взамен банкнот таких же номиналов.

Поэтому еще рано говорить о влиянии или каких-то тенденциях на рынке, поскольку не все население даже их видело. Хотя в некоторых селах Киевской области мне уже предлагали такие монеты на сдачу, - сказал Зайвенко, напомнив, что в планах НБУ выпустить 140-145 миллионов штук монет, которые будут постепенно вводиться в обращение для замены банкнот.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 июля в Украине вступают в силу новые правила округления сумм в чеках при наличных расчетах.