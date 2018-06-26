По программе сотрудничества с МВФ невыполненным остался только один вопрос, - Данилюк

Это цена на газ для населения. Вместе с тем есть надежда, что миссия Фонда приедет в Киев еще до осени, и Украина до конца года получит 1,9 миллиардов долларов.

Об этом во вторник, 26 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин. Он также отметил, что сейчас Украина не стоим на пороге дефолта, и имеет все возможности, чтобы взять на себя обязательства.

Он также оценил, каковы шансы, что Украина таки получит транш от МВФ и какие есть этому преграды.

Во-первых, по его словам, мы ждем соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения наших обязательств. Думаю, что они должны приехать в Украину до осени. Фактически, среди взятых Украиной обязательств невыполненным осталось только ценовой вопрос по ценам на газ для населения. Но сейчас работают интенсивно наши группы экспертов из Украины и экспертов с МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина, - пояснил Данилишин, добавив, что еще в прошлом году было принято постановление №278.

Можно создать и принять дорожную карту по ее реализации, чтобы это не так болезненно отражалось на населении. То есть, поэтапное повышение и одновременно формировать соответствующие компенсирующие механизмы, то есть субсидии соответствующим категориям населения. Но я боюсь, чтобы мы не привели так, что будет осуществлено все в один момент, и это момент будет также связан с известными политическими событиями, - отметил Данилишин, выразим мнение, что до принятия соответствующих шагов будет взвешенная позиция со стороны правительства Украины, понимание ситуации со стороны экспертов МВФ, и мы придем к выработке тех позиций, которые в конце концов будут отвечать интересам Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2020 году возможен запуск новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Национальный банк Украины рассчитывает на старт новой программы финансирования МВФ. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном в пятницу, 20 апреля. на официальном сайте регулятора.