Нацбанк на вторник укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 26 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2617,3625 грн;
100 евро - 3062,3141 грн;
10 российских рублей - 4,1579 грн.
При этом регулятор установил на 26 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1068.538601;
Серебро - 13.821669;
Платина - 729.581802;
Палладий - 804.475448.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2623,8901 грн;
100 евро - 3056,3072 грн;
10 российских рублей - 4,1941 грн.
Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.