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Наличный доллар во вторник понизился до 26,22 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 26 июня 2018 года, наличный доллар потерял три копейки.

Наличный доллар во вторник понизился до 26,22 гривен

Наличный евро набрал шесть копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,22 гривен, а евро можно купить по 30,84 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,12, продажи 26,14 - 26,45 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0151, продажи - 26,2168 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,63, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3114, продажи - 30,8442 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,080, продажи - 4,050 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,666, продажи 4,245 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 25 июня 2018 года, наличный доллар потерял пять копеек Наличный евро понизился на две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,25 гривен, а евро можно было купить по 30,78 гривен.


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