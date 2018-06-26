Наличный доллар во вторник понизился до 26,22 гривен

Наличный евро набрал шесть копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,22 гривен, а евро можно купить по 30,84 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,12, продажи 26,14 - 26,45 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0151, продажи - 26,2168 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,63, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3114, продажи - 30,8442 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,080, продажи - 4,050 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,666, продажи 4,245 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 25 июня 2018 года, наличный доллар потерял пять копеек Наличный евро понизился на две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,25 гривен, а евро можно было купить по 30,78 гривен.