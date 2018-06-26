07:29 26.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197561:Polishuk

Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду, - Гройсман

Кабинет министров Украины намерен предложить Верховной раде вернет в Украину уголовную ответственность за контрабанду.

Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду, - Гройсман

На следующей неделе соответствующий законопроект будет внесен в парламент. Об этом в понедельник вечером, 25 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, правительство инициирует и будет просить депутатов поддержать норму, которая криминализирует контрабанду. Занимаешься контрабандой - это уголовная ответственность и реальный срок заключения, - уверен Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман сообщил, что в результате борьбы с контрабандными схемами по итогам года в правительстве рассчитывают вывести из тени до 100 миллиардов гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
ЕС ввел санкции против чиновников Венесуэлы Столичная власть 1 июля перекроет Софийскую площадь Суд продлил арест Рубану без возможности внесения залога Во Львове фура насмерть переехала женщину
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив