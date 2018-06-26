Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду, - Гройсман

На следующей неделе соответствующий законопроект будет внесен в парламент. Об этом в понедельник вечером, 25 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, правительство инициирует и будет просить депутатов поддержать норму, которая криминализирует контрабанду. Занимаешься контрабандой - это уголовная ответственность и реальный срок заключения, - уверен Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман сообщил, что в результате борьбы с контрабандными схемами по итогам года в правительстве рассчитывают вывести из тени до 100 миллиардов гривен.