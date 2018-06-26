05:00 26.06.2018 | Экономика | Новости
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ЕС ввел санкции против чиновников Венесуэлы

Совет Европейского союза в понедельник, 25 июня, принял решение включить в санкционный список 11 человек из списка топ-чиновников Венесуэлы.

ЕС ввел санкции против чиновников Венесуэлы

Санкции будут наложены за нарушение прав человека и нарушение демократии и верховенства права в стране. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС, в список, в частности, попали вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадди, вице-президент Делси Родригес, несколько высокопоставленных командиров венесуэльской армии, глава контрразведки и вице-президент избирательной комиссии.

Указанным лицам запрещается въезд на территории ЕС, а их активы в европейских странах замораживаются.

В то же время, Венесуэла отвергает агрессивные выпады и вмешательства во внутренние дела со стороны Европейского союза и не воспринимает угроз извне. С таким заявлением выступил в понедельник венесуэльский МИД в ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении официальных лиц страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную заработную плату в стране до трех миллионов боливаров. С учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины минимальная зарплата в стране составит 5,2 миллиона боливаров. Это примерно равно 1,85 доллара.


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