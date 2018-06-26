ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины

Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.

Как отмечается, главными требованиями для получения кредита представители Совета Европейского союза назвали запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний и создание Антикоррупционного суда, который соответствовал бы рекомендациям Венецианской комиссии.

Предложений об очередном транше пришло в марте, в мае решение рассмотрели в первом чтении, а 29 мая выделение миллиарда одобрил Совет ЕС. Деньги должны поступить на счет правительства, в отличие от помощи Международного валютного фонда, которая засчитывается НБУ.

"Цель – экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ". - гласит сообщение.

Кстати, это бут третий пакет помощи ЕС, его первый транш на сумму 1,6 миллиарда евро пришел в 2014 году, второй 1,8 миллиардов евро – в 2015 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Амман объявила о выделении Иордании кредита в размере 100 млн долларов.