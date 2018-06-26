16:50 26.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины

Во вторник, 26 июня, Совет Европейского союза утвердил предоставление украинскому государству один миллиарда евро макрофинансовой помощи. 

ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины

Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.

Как отмечается, главными требованиями для получения кредита представители Совета Европейского союза назвали запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний и создание Антикоррупционного суда, который соответствовал бы рекомендациям Венецианской комиссии.

Предложений об очередном транше пришло в марте, в мае решение рассмотрели в первом чтении, а 29 мая выделение миллиарда одобрил Совет ЕС. Деньги должны поступить на счет правительства, в отличие от помощи Международного валютного фонда, которая засчитывается НБУ.

"Цель – экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ". - гласит сообщение.

Кстати, это бут третий пакет помощи ЕС, его первый транш на сумму 1,6 миллиарда евро пришел в 2014 году, второй 1,8 миллиардов евро – в 2015 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Амман объявила о выделении Иордании кредита в размере 100 млн долларов.


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