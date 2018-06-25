18:30 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запасы угля на складах ТЭС меньше прошлогодних на 41%

По состоянию на 25 июня 2018 года запасы чёрного золота на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины составляют 1 млн 489,2 тыс. тонн.

Запасы угля на складах ТЭС меньше прошлогодних на 41%

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно недавно полученным сведениям, запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 399,1 тыс. тонн, газовой группы – 1 млн 90,2 тыс. тонн. В то же время, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 422,7 тыс. тонн, что в 2,5 раза больше прошлогодних (166 тыс. тонн).

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

Добавим, что ТЭС и ТЭЦ в январе-апреле 2018 года увеличили потребление угля на 19,9% (1 млн 556,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 9.373 млн тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области подразделения Объединенных сил под Марьинкой зафиксировали незаконную добычу угля.


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