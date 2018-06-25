11:15 25.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Кабмине рассказали о программе помощи, после повышения цен на газ

Украинское правительство рассматривает механизмы регулирования цены на газ и адресной поддержки населения, которые поддержат граждан при оплате счетов за газ.

В Кабмине рассказали о программе помощи, после повышения цен на газ

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сейчас разрабатывается новая справедливая формула, чтобы оплата за газ была возможной через механизмы регулирования самой цены или через механизмы адресной поддержки.

Сейчас цена газа для населения составляет около 7 тыс. грн за 1 тс куб. м, тогда как предприятиям ресурс отпускается по цене около 10 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Приведение цен на газ для населения к уровню импортного паритета, а также создание в стране Антикоррупционного суда являются ключевыми условиями для очередного пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ. После выполнения всех требований, стране будет предоставлен новый транш объемом 1,9 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" с начала мая 2018 года поднимает минимальную  стоимость газа для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС сравнительно с апрелем.


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