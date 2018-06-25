10:57 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Киеве подняли тарифы на холодную воду

На заседании НКРЭКУ утверждены новые расценки на холодную воду и водоотвод в Киеве на 2018 год.

В Киеве подняли тарифы на холодную воду

Как сообщают в "Киевводоканале", для многоэтажных домов тариф составит 16,7 грн за куб, из них 8,78 грн за 1 куб. м водоснабжения, 7,93 грн за 1 куб. м водоотведения. Отметим, что сейчас данный тариф составляет 15,4 грн.

Платежки с новыми ценами жители увидят, скорее всего, уже в следующем месяце.

Кроме того, в единой платежке отдельным блоком может появиться графа по оплате за вывоз мусора. В мэрии говорят, что проект увеличения стоимости услуг по вывозу мусора для предприятий еще не утвержден. Следовательно, не утвержден тариф для населения.

Там заверяют, что оплата за вывоз мусора для каждого дома будет разной и зависеть от количества зарегистрированных в квартире жителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что украинская власть должна передать тарифообразования на органы местного самоуправления и обеспечить ответственность перед гражданами.


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