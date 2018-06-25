Украина начнет печатать иностранную валюту на заказ

Об этом передает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что украинский банкнотно-монетный двор предоставит для все свои производственные мощности, чтобы производить продукцию этой кампании. На сегодняшний день, отметил Смолий, украинский банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги.

НБУ имеет целый комплекс защиты купюр и банкнот при помощи уникальных водяных знаков, технологии наложения которых существуют только в Украине.

"Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами", - добавил глава НБУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная Рада приняла закон " О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования.