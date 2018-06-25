05:00 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина начнет печатать иностранную валюту на заказ

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон согласовали совместные действия, которые позволят главному финансовому регулятору страны производить операции по печати иностранных денежных знаков. 

Украина начнет печатать иностранную валюту на заказ

Об этом передает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что украинский банкнотно-монетный двор предоставит для все свои производственные мощности, чтобы производить продукцию этой кампании. На сегодняшний день, отметил Смолий, украинский банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги. 

НБУ имеет целый комплекс защиты купюр и банкнот при помощи уникальных водяных знаков, технологии наложения которых существуют только в Украине. 

"Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами", - добавил глава НБУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная Рада приняла закон " О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. 


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