20:05 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ в июне возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины в июне текущего года возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке.

НБУ в июне возобновил продажу валюты на межбанке

За период с 11 по 23 июня регулятор продал 57,5 миллионов долларов. Как сообщает на своей сайте центробанк, в период с 11 по 15 мая НБУ продал 24 миллионов долларов, а купил - 20 миллионов долларов.

По процедуре выбора наилучшей цены покупки/продажи иностранной валюты (Matching) НБУ купил 20 миллионов долларов, а продал - 13 миллионов долларов, еще 11 миллионов долларов продал во время интервенции по единому курсу.

В период с 18 по 23 июня регулятор купил в форме интервенции по единому курсу 30 миллионов долларов, а продал - 33,5 миллионов долларов (Matching).

С 16 апреля по 11 июня НБУ только покупал валюту.

Всего с начала года НБУ купил 1,776 миллиардов долларов, а продал - 512,3 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины подписал договор о сотрудничестве с мировой компанией защиты банкнот Crane Currency. Документ предполагает изготовления денежных знаков для других стран.


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