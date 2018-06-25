07:00 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197421:Polishuk

Нацбанк на понедельник укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 25 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник укрепил гривну

100 долл - 2623,8901 грн;

100 евро - 3056,3072 грн;

10 российских рублей - 4,1941 грн.

При этом регулятор установил на 25 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1071.119148;

Серебро - 13.704286;

Платина - 730.557738;

Палладий - 811.543371.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2630,5365 грн;

100 евро - 3035,1130 грн;

10 российских рублей - 4,1239 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.


Поделиться
Читайте также:
 
В субботу боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных, пять украинских военных ранены Киеве владелец кафе застрелил посетителя - ФОТО В Украине в воскресенье отмечают День молодежи ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив