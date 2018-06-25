Нацбанк на понедельник укрепил гривну

100 долл - 2623,8901 грн;

100 евро - 3056,3072 грн;

10 российских рублей - 4,1941 грн.

При этом регулятор установил на 25 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1071.119148;

Серебро - 13.704286;

Платина - 730.557738;

Палладий - 811.543371.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2630,5365 грн;

100 евро - 3035,1130 грн;

10 российских рублей - 4,1239 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.