Наличный доллар в понедельник понизился до 26,25 гривен

Наличный евро понизился на две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,25 гривен, а евро можно купить по 30,78 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30 - 26,15, продажи 26,14 - 26,55 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0435, продажи - 26,2476 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,60, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,2528, продажи - 30,7829 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,080, продажи - 4,050 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,637, продажи 4,242 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 22 июня 2018 года, наличные доллар в продаже понизился на 11 копеек. Наличный евро также потерял девять копеек. Таким образом, доллар продавался по 26,30 гривен, а евро можно было купить 30,78 гривен.