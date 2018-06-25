17:13 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская намерена поднять вопросы расширения украинского экспорта в Великобританию. Соответствующую тему она собирается рассмотреть в рамках своего рабочего визита в Лондон.

Микольская в Лондоне обсудит расширение украинского экспорта в Великобританию

Об этом украинский министр сообщила на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Микольская написала, что во время рабочей поездки она должна встретится с представителями Министерства иностранных дел и Министерства международной торговли Великобритании. В частности, на переговорах планируется обсудить перспективи расширения доступа украинских товаров и услуг на британский рынок.

Вместе с тем торговый представитель Украины отметила, что экспорт товаров в Великобританию по итогам января-апреля 2018 года составил 186,7 млн долларов. Таким образом, это 25,7 млн долларов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

"В экспорте Украины в Великобританию появилось 204 новых товарных позиции, это дополнительные $9,4 млн экспорта товаров", – отметила торговый представитель Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", производители украинского шоколада увеличили экпортные объемы на 2,6 процентов.


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