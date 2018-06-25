23:27 25.06.2018 | Экономика | Новости
100197556:Polishuk

Комитет Совета Европы требует от России вернуть Польше обломки Ту-154М

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы в понедельник, 25 июня, принял резолюцию по катастрофе под Смоленском.

Комитет Совета Европы требует от России вернуть Польше обломки Ту-154М

Комитет требует от России вернуть Польше обломков самолета Ту-154М. Как сробщает PAP, Россия через восемь лет после аварии по-прежнему удерживает у себя обломки самолета, "черные ящики" с оригинальными записями данных полета и другими вещественными доказательствами.

Польша уже много лет давит, чтобы обломки и все исходные материалы были возвращены, - сказано в докладе. При этом указано, что работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет. В октябре 2014 года проект был представлен в Парламентской Ассамблее Совета Европы, подписались под ним более 40 парламентариев.

Документ также призывает Москву остановить дальнейшие действия в месте аварии, которые можно было бы считать осквернением этого места из-за его большого эмоционального значение для многих поляков. Резолюция обращает внимание, что согласно Чикагской конвенции, страна, в которой произошел несчастный случай, обязана вернуть обломки, как только будет завершено техническое расследование. А оно было окончено еще в январе 2011 года.

При этом указывает, что отказ властей России является злоупотреблением права и ведет к подозрениям на польской стороне, что Москве есть что скрывать в этом вопросе.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в Кракове заявил, что Россия незаконно удерживает обломки самолета Ту-154М.

Как сообщал УРА-Информ, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.


Поделиться
Читайте также:
 
Герасимюк подала заявление об отставке с должности Москалькова во вторник намерена посетит Украину На Хмельниччине на взятке попался руководитель патрульной полиции Вступительная кампания в Украине начинается 2 июля, - Гриневич
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив