Комитет Совета Европы требует от России вернуть Польше обломки Ту-154М

Комитет требует от России вернуть Польше обломков самолета Ту-154М. Как сробщает PAP, Россия через восемь лет после аварии по-прежнему удерживает у себя обломки самолета, "черные ящики" с оригинальными записями данных полета и другими вещественными доказательствами.

Польша уже много лет давит, чтобы обломки и все исходные материалы были возвращены, - сказано в докладе. При этом указано, что работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет. В октябре 2014 года проект был представлен в Парламентской Ассамблее Совета Европы, подписались под ним более 40 парламентариев.

Документ также призывает Москву остановить дальнейшие действия в месте аварии, которые можно было бы считать осквернением этого места из-за его большого эмоционального значение для многих поляков. Резолюция обращает внимание, что согласно Чикагской конвенции, страна, в которой произошел несчастный случай, обязана вернуть обломки, как только будет завершено техническое расследование. А оно было окончено еще в январе 2011 года.

При этом указывает, что отказ властей России является злоупотреблением права и ведет к подозрениям на польской стороне, что Москве есть что скрывать в этом вопросе.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в Кракове заявил, что Россия незаконно удерживает обломки самолета Ту-154М.

Как сообщал УРА-Информ, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.