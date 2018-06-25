09:55 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ГФС намерена ужесточить контроль за рынком сигарет

Государственная фискальная служба предложила внедрить электронную систему контроля за производством табачных изделий.

ГФС намерена ужесточить контроль за рынком сигарет

Как сообщает пресс-служба ведомства, предлагается значительно повысить акциз на сигареты в Украине.

В министерстве активизировали переговорный процесс с участниками табачного рынка относительно введения электронной системы контроля за производством и оборотом сигарет.

В свою очередь, представители бизнеса отметили, что каждый крупный производитель на предприятии имеет свою систему контроля, которая предусматривает возможность отслеживания пути пачки сигарет от производителя до конечного потребителя с помощью уникального идентификатора.

Электронная акцизная марка, по их мнению, должна работать аналогично.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Ким Чен Ын известен как заядлый курильщик, однако немногие знают, какую сигаретную марку употребляет северокорейский чучхе. Так, Ким Чен Ын на многих официальных фотографиях был изображен с сигаретой в руках.


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