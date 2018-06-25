12:38 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Рынок складской недвижимости пока развиваться не будет, — В. Несин

Рынок складской недвижимости в Украине очень мал. При чем не только по сравнению с ведущими европейскими странами, но и в сравнении с ближайшим соседом, – Польшей. 

Эксклюзив: Рынок складской недвижимости пока развиваться не будет, — В. Несин

По подсчетам экспертов, общая площадь объектов складской недвижимости в Украине составляет 2,4 млн. кв.м. 77% из них расположены в Киеве и области. При этом, качество многих помещений не соответствует международным стандартам, — отмечают аналитики. 

В прошлом году новое предложение современных складских помещений составило около 37 тыс. кв.м в столичном регионе.  По словам президента Союза специалистов по недвижимости Украины Виктора Несина, это мизер на фоне той потребности, которую формировала бы украинская логистика, если бы экономика активно развивалась. При этом он отметил, что потребности возводить новые складские помещения нет. 

"Этот сектор недвижимости на сегодняшний день не будет развиваться. Складских помещений сейчас достаточно на территориях тех производств, которые достались нам в наследство от Советсткого Союза. Например, в Киеве — уйма бывших заводов, цеха которых используются в лучшем случае на 10-15%. Все остальное — это аренда, в основном, под складские помещения. Из этого следует вывод: таких предложений в стране более, чем предостаточно и поэтому развивать это направление пока не целесообразно. Бизнес использует то старое, то, которое есть", —  заявил эксперт в эфире "Первого Делового". 
Полное интервью — смотрите  на нашем сайте, в программе Бизнес.


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