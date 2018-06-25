12:59 25.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197506:Polishuk

Долг Украины в мае сократился на 790 миллионов долларов - Минфин

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май сократился в долларовом эквиваленте на 0,79 миллиардов долларов или на 1%.

Долг Украины в мае сократился на 790 миллионов долларов - Минфин

По состоянию на 1 июня долг составляет 76,26 миллиардов долларов. Таким данные в понедельник, 25 июня, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По данным украинского финансового ведомства, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 27,97 миллиардов гривен, или на 1,38% и на данный момент составляет 1,99 триллион гривен.

Минфин также уточняет, что за пять месяцев - по сравнению с показателем на начало текущего года - объем госдолга снизился на 0,07% в долларовом эквиваленте и на 6,94% в гривневом эквиваленте.

Прямой внешний долг за месяц сократился на 0,6 миллиардов долларов и составляет 37,63 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 6,1 миллиардов гривен до 747,30 миллиардов гривен, а в долларовом эквиваленте вырос до 28,59 миллиардов долларов.

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 262,32 миллиардов гривен, или 10,04 миллиардов долларов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ заверили, что Государственны внешний долг Украины за первый квартал 2018 года вырос на 232 миллионов долларов. К концу этого периода он составлял 46,6 миллиардов долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Гвинее потерпел крушение самолет, погибли четыре человека В Ереване демонстранты заблокировали главный вход в мэрию - ФОТО В центре Золотоноши произошла стрельба - ВИДЕО В США прошла волна гей-парадов - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив