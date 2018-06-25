Долг Украины в мае сократился на 790 миллионов долларов - Минфин

По состоянию на 1 июня долг составляет 76,26 миллиардов долларов. Таким данные в понедельник, 25 июня, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По данным украинского финансового ведомства, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 27,97 миллиардов гривен, или на 1,38% и на данный момент составляет 1,99 триллион гривен.

Минфин также уточняет, что за пять месяцев - по сравнению с показателем на начало текущего года - объем госдолга снизился на 0,07% в долларовом эквиваленте и на 6,94% в гривневом эквиваленте.

Прямой внешний долг за месяц сократился на 0,6 миллиардов долларов и составляет 37,63 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 6,1 миллиардов гривен до 747,30 миллиардов гривен, а в долларовом эквиваленте вырос до 28,59 миллиардов долларов.

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 262,32 миллиардов гривен, или 10,04 миллиардов долларов, - рассказали в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в НБУ заверили, что Государственны внешний долг Украины за первый квартал 2018 года вырос на 232 миллионов долларов. К концу этого периода он составлял 46,6 миллиардов долларов.