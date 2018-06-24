13:15 24.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Внешний долг правительства и НБУ в первом квартале вырос на 232 миллионов долларов

Государственный внешний долг Украины за первый квартал 2018 года вырос на 232 миллионов долларов.

Внешний долг правительства и НБУ в первом квартале вырос на 232 миллионов долларов

К концу этого периода он составлял 46,6 миллиардов долларов. Об этом в воскресенье, 24 июня, на запрос журналистов сообщили в Национальной банке Украины.

По данным регулятора государственный внешний долг сектора общего государственного управления и НБУ вырос. Вместе с тем по данным НБУ на конец квартала валовой внешний долг Украины составлял 116,3 миллиардов долларов, а с начала года он сократился на 288 миллионов долларов.

Напомним, как сообща УРА-Информ, по данным Минфина, прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2018 году по действующим соглашениям составляют 326,69 миллиардов гривен.


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