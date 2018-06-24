В Украине снизились темпы производства хлеба

Согласно опубликованным данным, с начала 2018 года в Украине произведено 393 тысяч тонн хлеба, что на 8,8 процентов меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Однако, стоит отметить наращивание производства в области печенья и вафлей. Так, с начала 3028 года было произведено 73,3 тысячи тонн на 3,9 процентов, а вафель до 21,4 тысяч тонн, что на 3,5 процентов больше, чем в прошлом году.

В области помола муки - пшеничной и пшенично-ржаной темпы сократились до 794 тыс тонн, а это на 5,3 процента меньше прошлогоднего показателя. Сезонный фактор негативно влияет на продавцов продукции, которые намеренно снижают количество производства хлеба для повышения его цены на рынке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Государственная служба статистики Украины опубликовала данные согласно которым, в мае 2018 года яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен в сравнении с предыдущим месяцем. При этом, увеличение цен произошло на морковь, белокочанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.