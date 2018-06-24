Украина продолжает увеличивать экспорт шоколада на европейские рынки

Сообщается, что январе-мае 2018 года производство шоколадных конфет увеличилось в объемах на 20 с лишним тонн, чем в за тот же период 2017 года. Кроме того, производство же кондитерских изделий из сахара с содержанием какао уменьшилось на пять с половиной процентов - до 25 тысяч тонн.

Аналогичные сладкие товары, вроде фруктового желе и фруктовой пасты в виде кондитерских изделий из сахара выросло на 9,7 процентов - до 17,8 тысяч тонн. Производство и экспорт украинской карамели и риса выросло - на 0,8 процентов, до 29,9 тысяч тонн. Основными покупателями украинских сладостей остаются Польша, Германия и Чехия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", товарооборот между Украиной и Германией в аграрном и пищевом секторе с начала 2018 года вдвое увеличился и 239 млн долларов. Стоит добавить, что за четыре месяца 2018 года аграрный экспорт в страны Европейского Союза вырос на 145 млн долларов в сравнении с 2017 годом - до 1,9 млрд долларов.