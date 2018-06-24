19:19 24.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает увеличивать экспорт шоколада на европейские рынки

Производители украинского шоколада увеличили экпортные объемы на 2,6 процентов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Украина продолжает увеличивать экспорт шоколада на европейские рынки

Сообщается, что январе-мае 2018 года производство шоколадных конфет увеличилось в объемах на 20 с лишним тонн, чем в за тот же период 2017 года. Кроме того, производство же кондитерских изделий из сахара с содержанием какао уменьшилось на пять с половиной процентов - до 25 тысяч тонн.

Аналогичные сладкие товары, вроде фруктового желе и фруктовой пасты в виде кондитерских изделий из сахара выросло на 9,7 процентов - до 17,8 тысяч тонн. Производство и экспорт украинской карамели и риса выросло - на 0,8 процентов, до 29,9 тысяч тонн. Основными покупателями украинских сладостей остаются Польша, Германия и Чехия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", товарооборот между Украиной и Германией в аграрном и пищевом секторе с начала 2018 года вдвое увеличился и 239 млн долларов. Стоит добавить, что за четыре месяца 2018 года аграрный экспорт в страны Европейского Союза вырос на 145 млн долларов в сравнении с 2017 годом - до 1,9 млрд долларов


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