ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти

Об этом в субботу, 23 июня, сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес. Как сообщает Bloomberg, что встреча стран-участник Организации состоялась в субботу. Кроме стран ОПЕК в ней также принимали участие Мексика и Казахстан

В то же время министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи отметил, что в реальном выражении увеличение добычи может составить в течение полугода 600-700 тысяч баррелей в сутки.

Накануне аналогичное решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в Вене. Оставалось достигнуть консенсуса в этом вопросе в рамках ОПЕК+.

Прим этом издание отмечает, что такая договоренность является победой для России и Саудовской Аравии, которые первыми предложили нарастить добычу и удерживать свободные мощности. Теперь у них есть гибкость для реагирования на сбои и умеренные цены в то время, когда санкции США по Ирану и Венесуэле угрожают вбросить беспорядки в нефтяной рынок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, страны ОПЕК решили повысить лимит добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ до миллиона баррелей в сутки.