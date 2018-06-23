07:00 23.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ поведали о деталях реализации нового закона "О валюте"

В Национальном банке Украины презентовали "дорожную карту" реализации нового закона "О валюте". Об этом передает пресс-служба ведомства. 

В НБУ поведали о деталях реализации нового закона

Реализация и внедрения закона в жизнь будет проходить в два этапа. В первые пол года будут продолжатся доработки нормативно-правовых актов НБУ в соответствии с законом. Далее НБУ обнародует новые нормативно-правовые акты для заблаговременного ознакомления общественности.

В следующий период у бизнеса, банков, населения, предприятий и других органов власти будет 30 дней на ознакомление с нормами новых нормативно-правовых актов НБУ.

Напомним, что новый закон определяет правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и устанавливает ответственность за нарушения валютного законодательства.

Как сообщалось в "УРА-Информ",ранее Верховная Рада приняла закон " О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов. 


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