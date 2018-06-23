15:46 23.06.2018 | Экономика | Новости
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В ближайшие 5 лет евровалюта продолжит укреплять свои позиции на макрофинансовом рынке

Глава Минфина Германии Олаф Шольц утверждает, что в ближайшие годы евровалюте окончательно будет доминировать во всех странах-членах Евросоюза. Об этом передает Rheinische Post.

В ближайшие 5 лет евровалюта продолжит укреплять свои позиции на макрофинансовом рынке

По его словам, от стабильность и прочности евровалюты зависит "здоровое" финансовое положение многих стран. Отказаться от использование евро уже невозможно, этот процесс неотвратим. В ближайшие 3-4 года лидера Евросоюза будут рассматривать возможность оптимизации использования евро, особенно, что касается стран Восточной и Южной Европы.

Министр также поддержал создание общеевропейского бюджета, которое обсуждалось на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. 

В дальнейшем министры финансов еврозоны будут делать все возможное для сохранения стабильности евро. 

"Европа была бы менее единой и менее сильной без единой валюты", - подытожил Шольц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представительство Еврокомиссии намерено выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы.


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