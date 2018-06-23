В ближайшие 5 лет евровалюта продолжит укреплять свои позиции на макрофинансовом рынке

По его словам, от стабильность и прочности евровалюты зависит "здоровое" финансовое положение многих стран. Отказаться от использование евро уже невозможно, этот процесс неотвратим. В ближайшие 3-4 года лидера Евросоюза будут рассматривать возможность оптимизации использования евро, особенно, что касается стран Восточной и Южной Европы.

Министр также поддержал создание общеевропейского бюджета, которое обсуждалось на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В дальнейшем министры финансов еврозоны будут делать все возможное для сохранения стабильности евро.

"Европа была бы менее единой и менее сильной без единой валюты", - подытожил Шольц.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представительство Еврокомиссии намерено выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы.