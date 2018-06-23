Украина продолжает наращивать урожайные сборы

С начала июня украинским аграриям удалось собрать 1,1 млн тонн зерна нового урожая из 349 тыс. га при урожайности 31,6 ц/га. В частности, количественный показатель по культурам выглядит следующим образом:

- озимая пшеница - 211 тыс. тонн с 73 тыс. га при урожайности 29,1 ц/га;

- озимый ячмень - 877 тыс. тонн с 269 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га;

- горох - 13 тыс. тонн с 7 тыс. га при урожайности 17,9 ц/га.

Отдельно продолжается сбор технического рапса, обмолочено на площади 36,5 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га и намолочено 62 тыс. тонн

Как сообщалось в "УРА-Информ", внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза с начала 2018 года увеличился почти на 14 процентов. Аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов.