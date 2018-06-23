08:00 23.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп хочет запретить покупать европейские автомобили в Евросоюзе

Администрация Президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на ввоз европейских автомобилей. Об этом написал в своем Twitter.

Трамп хочет запретить покупать европейские автомобили в Евросоюзе

При помощи новых пошлин США намерены поддержать национального автомобильного производителя. В ЕС еще раз подчеркнули, что пошлины и акцизы противоречат правилам Всемирной торговой организации,  также основным принципам фритрейдерской политики. 

"Введенные Европейским Союзом против США и наших компаний и работников, если эти тарифы в ближайшее время не будет снимут, мы введем 20 процентов тарифы на их автомобили", - написал на своей странице Трамп.

Напомним, что глава американского государства Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт китайских товаров и европейских на сумму около 53 млрд долларов. Соответствующие решение лидер США принял несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином и Евросоюзом о ведении свободной торговли. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз призывает Дональда Трампа отказаться от жесткой протекционистской политики США в области экономики.


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