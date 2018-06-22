В Виннице с 1 июля подорожает проезд в маршрутках

Как сообщает в пятницу, 22 июня, пресс-служба горсовета, согласно принятому решению стоимость поездки в маршрутках города вырастет с четырех гривен до пяти или шести гривен в зависимости от длины маршрута.

При этом в ночное время стоимость проезда на маршруте №25Н будет составлять восемь гривен, тогда как сейчас этот маршрут стоит шесть гривен. В то же время стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Винницы пока остается неизменной.

Местные власти пояснили такое решение подорожанием всех составляющих тарифа. За два года стоимость дизельного топлива выросла почти на 82%, а размер минимальной заработной платы - более чем на 159%.

Вместе с тем перевозчики сохраняют социальные обязательства и продолжают осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до шестого класса - за полцены, - обосновывает горсовет решение исполнительного комитета. В горсовете также заверил им, что перевозчики обращались к ним с просьбой повысить проезд в течение года, а председатель Винницкой ассоциации частных перевозчиков Александр Гота заверил, что по их подсчетам оптимальной ценой за проезд должны были бы быть 7,8 - 8 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте с 14 июля 2018 года до 8 гривен. В связи с подорожанием проезда в Киеве пассажирам будет предложена широкая гамма проездных билетов.