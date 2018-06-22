13:55 22.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МЭРТУ уверены, что уровень "тени" в экономике Украины снижается

В Украине в 2017 году уровень теневой экономики снизился на четыре процентных пункта.

В МЭРТУ уверены, что уровень

По итогам года это составило 31% ВВП. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. По данным ведомства, детенизация стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности и уровня деловой активности, расширению внутреннего спроса, диверсификации рынков сбыта и снижению инвестиционных рисков.

В то же время, по мнению министерства, детенизация сдерживается низким доверием к институтам власти, сохранением существенных вызовов для финансовой системы страны, наличием неподконтрольных территорий из-за военной агрессии России на востоке Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале этого года Минэкономразвития сообщало что уровень теневой экономики в Украине по итогам 2017 года составил 33%. В то же время, Международный валютный фонд отмечал, что средний уровень теневой экономики с 1991 по 2015 гг. составляет почти 45% ВВП.


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