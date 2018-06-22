Украинцам до 1 июля придут счета по налогу на недвижимость

В течение 60 дней со дня получения уведомления все счета должны быть уплачены. Как сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 22 июня, на официальном сайте ГФС, ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами.

Вместе с тем законодательство определяет минимальные льготные площади, которые не будут облагаться налогом. Таким образом, налогообложению не подлежат 60 квадратных метров для квартир независимо от их количества, 120 квадратных метров для жилых домов, 180 квадратных метров - для различных типов недвижимости (дом и квартира).

Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов - 600 квадратных метров.

Также не распространяются льготы на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.

В ГФС также напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога - с 3% до 1,5%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 миллионов гривен налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель вчетверо ниже - около 30 миллионов гривен.