07:45 22.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197289:Polishuk

Розенко пообещал до конца года новые программы для повышения пенсий

Доходы Пенсионного фонда Украины немного превысили запланированные.

Розенко пообещал до конца года новые программы для повышения пенсий

Поэтому правительство к концу года может выйти с новой отдельной программой для повышения пенсий. Об этом в четверг вечером, 21 июня, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, начало этого года показало оптимистичную картину. Мы имеем чуть больше доходов Пенсионного фонда, чем запланировали. Если мы увидим, что дальше эта динамика наблюдается, убежден, что к концу года мы выйдем, возможно, с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или проведения каких-то отдельных пенсионных программ для повышения пенсий в Украине, - пояснил он.

Он также напомнил, что с 1 июля размер прожиточного минимума для всех категорий граждан увеличится, в связи с чем будут пересмотрены 50 видов социальной помощи и компенсаций, в том числе и пенсии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что с 1 июля 2018 года в Украине миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будут насчитывать по 1435 гривен, 1 декабря планируется еще одно повышение - до 1497 гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко ввел в действие решение СНБО о расширении санкций против России Адвокаты Януковича в пятницу обещают допросить одного из его личных охранников Сенцов опроверг слова Москальковой о "лечебном голодании" На Волыне полиция пресекла контрабанду запчастей к машинам
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив