Розенко пообещал до конца года новые программы для повышения пенсий

Поэтому правительство к концу года может выйти с новой отдельной программой для повышения пенсий. Об этом в четверг вечером, 21 июня, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, начало этого года показало оптимистичную картину. Мы имеем чуть больше доходов Пенсионного фонда, чем запланировали. Если мы увидим, что дальше эта динамика наблюдается, убежден, что к концу года мы выйдем, возможно, с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или проведения каких-то отдельных пенсионных программ для повышения пенсий в Украине, - пояснил он.

Он также напомнил, что с 1 июля размер прожиточного минимума для всех категорий граждан увеличится, в связи с чем будут пересмотрены 50 видов социальной помощи и компенсаций, в том числе и пенсии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что с 1 июля 2018 года в Украине миллиону пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, будут насчитывать по 1435 гривен, 1 декабря планируется еще одно повышение - до 1497 гривен.