Порошенко ввел в действие решение СНБО о расширении санкций против России

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства. Согласно указу, глава государства одобряет применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер к отдельным физическим и юридическим лицам и внести изменения в список санкций, примененных согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года.

Таким образом, санкции будут применены, в частности, против нескольких членов российских политических партий, среди которых - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Также в санкционный список попали председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и ее заместитель, а также члены "Избирательной комиссии Республики Крым". Кроме того, в дополненном украинском санкционном списке оказались российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберг.

Против указанных в списке лиц вводится "блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленных Законом".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 июня в Верховную Раду было внесено постановление о введении Украиной санкций против 50 граждан России.