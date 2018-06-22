На выплату повышенных пенсий ежемесячно будут дополнительно тратить 70 миллионов гривен

Об этом в пятницу утром, 22 июня, на запрос журналистов, сообщили в Пенсионном фонде. По данным ведомства, в связи с проведением перерасчета пенсии будут выделены дополнительные расходы.

Это будет составлять почти 70 миллионов гривен, - рассказали в Пенсионном фонде.

Напомним, с 1 июля 2018 года увеличивается размер прожиточного минимума. В связи с этим Пенсионный фонд проведет перерасчет минимальной пенсионной выплаты, максимального размера пенсии, а также размера надбавки, предусмотренной Законом "О донорстве крови и ее компонентов".

Как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что доходы Пенсионного фонда Украины немного превысили запланированные. Поэтому правительство к концу года может выйти с новой отдельной программой для повышения пенсий.