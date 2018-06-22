ЕС утвердил завершение программы финпомощи Греции

Новая программа предусматривает облегчение долгового обязательства Афин перед европейскими кредиторами, а также предоставление им завершающего транша финпомощи в размере 15 миллиардов евро. Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на председателя Совета министров финансов стран-членов еврозоны Мариу Сентэну, сама программа финансовой помощи Греции, которая длилась в течение последних восьми лет, завершается в августе этого года

Таким образом, Греция выходит из программы финансовой помощи с более сильной экономикой, построенной благодаря осуществляемым налогово-бюджетной и структурной реформам. Важно продолжить эти реформы, которые обеспечивают основу для устойчивого экономического роста с повышением занятости и созданием рабочих мест, что, в свою очередь, является лучшей гарантией процветающего будущего для Греции, - подчеркнул он.

В ЕС также отметили, что европейские кредиторы договорились предоставить Афинам 10-летнюю отсрочку погашения большой части старых долгов. При этом, получив последний транш, страна получит финансовый буфер общим объемом в 24,1 миллиарда евро, которого будет достаточно для покрытия финансовых потребностей Греции в течение 22 месяцев после завершения программы финансовой помощи.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам финансов Пьер Московичи заявил, что с достигнутым соглашением в Греции завершается кризис.

Напомним, предыдущий транш кредита для Греции на сумму 6,7 миллиарда евро был согласован Еврогруппой в январе.

Как сообщал УРА-Информ, в июне 2017 года министры финансов стран зоны евро договорились о выделении Греции 8,5 миллиарда евро. Это позволило Афинам избежать дефолта в начале июля, когда страна должна была погасить часть своих долгов.