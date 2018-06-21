Власти Венесуэлы подняли минимальную зарплату до 1,85 долларов

С учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины минимальная зарплата в стране составит 5,2 миллиона боливаров. Это примерно равно 1,85 доллара.

Как сообщает национальное новостное агентство AVN, с сегодняшнего дня сотрудники будут получить минимальный доход в размере пяти миллионов 196 тысяч боливаров. Таким образом, общий рост минимального дохода граждан 103%, - заявил Мадуро.

Напомним, как ообщал УРА-Информ, уровень инфляции в Венесуэле в мая 2018 года превысил 24500%. При этом цены каждый день росли на 2,4%. Как сообщил в понедельник, 11 июня, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, в мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная - 1995,2%, в годовом выражении - 24571%.