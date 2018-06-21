13:14 21.06.2018 | Политика | Новости
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Турция готовит ответные экономические санкции для США

Турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять с 21 июня таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США.

Турция готовит ответные экономические санкции для США

Об этом передает Reuters.

По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, американское руководство должно понимать, что глобальный характер ведения экономики всегда подразумевает целую цепь сложных корпоративных, региональных и международных связей. Вашингтон сам может потерять больше от собственной непропорциональной торговой политики, нежели запланировано получить от пошлин.

Анкара приняла решение ввести пошлины на следующие американские товары: уголь, бумагу, табак, рис, виски, автомобили, косметику, машиностроительную и нефтехимическую продукцию общей стоимостью 266,5 млн долларов.

"Анкара открыта для диалога с Вашингтоном, мы готовы сделать шаг первыми, но ожидаем также и понимание по ту сторону Атлантики", - отметил Зейбекчи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25 процентов на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. В частности, тарифы будут введены на сталь, предметы одежды, обувь, косметику для лица, мотоциклы, яхты, бурбон, некоторые продукты и другие товары. 


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