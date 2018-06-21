Смолий уверен, что Украина может платить по долгам и без внешнего финансирования

Объем международных резервов Украины является достаточным, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования. Вместе с тем дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ.

Такое мнение в четверг, 21 июня, высказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, дальнейшее сотрудничество с Международный валютный фонжом является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае Смолий заявил, что Национальный банк Украины считает возможным размещение Министерством финансов еврооблигаций в случае дальнейшего промедления в сотрудничестве с Международным валютным фондом.