Рева заверил, что рост выплат коснется миллиона пенсионеров

Об этом среду, 20 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, есть минимальная пенсия для людей, имеющих полный страховой стаж установлена в размере 40% от минимальной заработной платы, то это 1489 гривен. Но если базовая пенсия меньше прожиточного минимума, то государство вам доплачивает до прожиточного минимума, – подчеркнул Рева.

Министр также напомнил, что прожиточный минимум для утративших трудоспособность до 1 июля был 1373 гривны. Таким образом, минимальная пенсия для тех, кто имеет стаж составляет 1489 гривен, а для тех, кто его не имеет – пенсия не может быть ниже 1373 гривны.

Вместе с тем министр рассказал, что именно для миллиона граждан, которые получали минимальную пенсию в размере 1373 гривны, с 1 июля ее размер повысится до 1435 гривен, то есть "им доплачивается до нового размера прожиточного минимума 62 гривны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров в очередной раз пообещал, что исправит свою ошибку и начнет добавлять тем, кто не получил ожидаемой надбавки в октябре прошлого года. Теперь с 1 июля обещаетс очередное повышение. Причина - повышение социальных стандартов, предусмотренное Законом о госбюджете на 2018 год.