Расходы на субсидии в Украине за пять месяцев текущего года снизились в 4,5 раза - Госстат

Это в 4,5 раза или на миллиард 919 миллионов гривен ниже показателя января-мая 2017 года. Как сообщила Государственная служба статистики в четверг, 21 июня, за первые пять месяцев текущего года субсидии назначены 897,2 тысячам домохозяйств, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в мае-2018 сократился на 59,1% по сравнению с маем-2017 и составил 168,5 гривен.

В ведомстве также отметили, что в мае субсидии на оплату жилкомуслуг получали 584,1 тысяч домохозяйств, что в 11,5 раз меньше, чем в апреле.

Госстат напоминает, что указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила три миллиарда 980,1 миллионов гривен, что в 1,4 раза ниже показателя за 2016 год.