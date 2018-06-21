Правительство направит миллиард гривен на развитие сельской медицины

Соответствующая информация размещена на сайте правительства. Известно, что средства будут направлены на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи, в том числе и на закупку необходимого оборудования.

На сегодня с областями согласована и утверждена проектная сеть медучреждений первичной помощи, состоящая из 3992 амбулаторий и центров первичной помощи.

Субвенция будет распределена между областями пропорционально численности сельского населения. Субвенция также предусматривает софинансирование проектов из местных бюджетов в размере 10%. Всего субвенция на развитие медицины в сельской местности составляет 5 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине стартует кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы, которую осенью прошлого года приняли народные депутаты. Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, в рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром.