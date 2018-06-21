06:00 21.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство направит миллиард гривен на развитие сельской медицины

Кабинет министров Украины приняло решение направить 1 млрд гривен субвенции на развитие сельской медицины.

Правительство направит миллиард гривен на развитие сельской медицины

Соответствующая информация размещена на сайте правительства. Известно, что средства будут направлены на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи, в том числе и на закупку необходимого оборудования.

На сегодня с областями согласована и утверждена проектная сеть медучреждений первичной помощи, состоящая из 3992 амбулаторий и центров первичной помощи.

Субвенция будет распределена между областями пропорционально численности сельского населения. Субвенция также предусматривает софинансирование проектов из местных бюджетов в размере 10%. Всего субвенция на развитие медицины в сельской местности составляет 5 млрд гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине стартует кампания по выбору врача первичной медицинской помощи "Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы, которую осенью прошлого года приняли народные депутаты. Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, в рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. 


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