20:32 21.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк во втором квартале ожидает умеренного роста украинской экономики

Во втором квартале текущего года Национальный банк Украины ожидает умеренного ускорения роста экономики Украины.

Нацбанк во втором квартале ожидает умеренного роста украинской экономики

Сохранение деловых ожиданий предприятий на высоком уровне свидетельствует об устойчивом росте инвестиционной деятельности. Дальнейшему росту потребительского спроса домохозяйств будет способствовать повышению доходов населения.

Такое мнение в четверг, 21 июня, высказала пресс-служба регулятора. По данным НБУ в целом благоприятной остается конъюнктура на внешних рынках.

Несмотря на некоторую коррекцию в отдельные периоды, мировые цены на весомые сырьевые товары украинского экспорта остаются на достаточно высоком уровне, а страны - основные торговые партнеры Украины в целом растут быстрее, чем ожидалось.

Напомним, согласно опубликованному в апреле 2018 макропрогнозу, Национальный банк ожидает, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%. Обновленный прогноз будет обнародован в инфляционном отчете за июль 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, по данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2018 украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении.


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