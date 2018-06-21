Нацбанк на четверг вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на четверг, 21 июня 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2647,5945 грн;
100 евро - 3065,3849 грн;
10 российских рублей - 4,1617 грн.
При этом регулятор установил на 21 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1083.817534;
Серебро - 13.921722;
Платина - 741.413758;
Палладий - 835.899327.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 20 июня, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2644,6439 грн;
100 евро - 3050,3323 грн;
10 российских рублей - 4,1279 грн.
Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.
Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.
При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.